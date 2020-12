Covid, il presidente della Regione Giani: «La Toscana da domenica diventa zona arancione». E oggi altri 929 positivi

«La Toscana sarà zona rossa fino a sabato, da domenica entriamo nell'arancione. Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza, è il combinato disposto della lettura del Dpcm e dei dati che abbiamo visionato. Sabato purtroppo però ho paura che i negozi saranno ancora chiusi». Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, secondo quanto riporta una nota.

«Ho appena terminato la conferenza Stato-Regioni. Il nuovo Dpcm riproduce quel che c'era nel precedente, rispetto a quello però nel nuovo c'è una cosa positiva in più. Rispetto a quello, in cui per risalire le zone ci volevano 14 giorni, in questa bozza si consente anche una distanza di giorni inferiore se i dati sono buoni e il gruppo di lavoro Cts ne prende atto», prosegue Giani. Quindi se la Toscana diventa arancione il 6 dicembre, potrebbe diventare gialla già il 13 dicembre: «Si, ipoteticamente viene consentito questo».

Le cifre

Altri 38 decessi (età media 79,1) e 929 positivi in più intanto in Toscana rispetto a ieri (età media 50 anni), su un totale, da inizio epidemia, pari a 105.804 unità. Nelle 24 ore c'è stato il millesimo deceduto a Firenze e nella provincia, mentre il totale regionale dei decessi per la pandemia è arrivato a 2.756. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.606.027, 14.469 in più su ieri di cui il 6,4% positivo. Oggi i positivi sono 35.430 ( -5,6%). I ricoverati sono 1.739 (-46 su ieri, -2,6%) di cui 272 in terapia intensiva (1 in più) mentre 33.691 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (-2.049 su ieri, -5,7%). Inoltre ci sono 34.864 persone in quarantena (-1.156 su ieri, -3,2%) in sorveglianza attiva Asl per contatti con contagiati. Le persone guarite sono in totale 67.618 (2.986 in più su ieri, +4,6%) di cui 493 (dato in progress) clinicamente guarite (-25 su ieri, -4,8%) e 67.125 (+3.011, +4,7%) guarigioni virali con doppio tampone negativo..Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 73,9 x100.000 residenti contro il 94,5 x100.000 della media italiana (11/a regione in Italia).

