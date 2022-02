Tosse e bruciori tra gli studenti, evacuato il plesso A del Liceo Meucci di Aprilia

Hanno iniziato ad avvertire bruciori agli occhi, alla gola e poi tosse e fastidi vari. E' stato per questo i ragazzi e i docenti del plesso A del liceo Meucci di Aprilia sono stati fatti evacuare oggi attorno alle 13.20 su disposizione della dirigente Laura de Angelis. Per questioni di sicurezza sono statti fatti uscire immediatamente, una segnalazione è stata invece inviata alla Asl. Non è stato ancora possibile capire cosa sia accaduto, cosa abbia provocato i fastidi che per fortuna per nessuno sono apparsi gravi. Tempo fa una condizione simile si verificò a causa di alcune esalazioni provenienti dal fosso della Ficoccia. La vicenda è stata segnalata anche all'amministrazione comunale. I genitori, preoccupati, chiedono chiarimenti.

