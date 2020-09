Totti incontra Ilenia, la ragazza che si è svegliata dal coma dopo aver ascoltato la sua voce

Francesco Totti, Associazione Argos Forze di Polizia e il giornale Atlasorbis segnano ancora uno dei goal più importanti, quello che porta alla vita e al sostegno personale e familiare.

La storia si ripete, la Presidenza Nazionale dell’Associazione Argos Forze di Polizia si è posta subito a disposizione per la vicenda ora nota di Ilenia, un compito difficile molto complesso, vista anche la preoccupante contingenza covid-19 del periodo storico. Un lungo lavoro meticoloso fatto con le opportune maniere, nel rispetto della riservatezza e della delicatezza del caso, salvaguardando privacy familiare e personale.

I volontari dell’associazione ARGOS Forze di Polizia animati da una vera missione di cuore e anima, hanno inteso proseguire il percorso delle Buone Azioni, alla base delle attività dell’ Associazione stessa, che negli anni ha decretato la denominazione di Ambasciatori di Pace e del Fair Play.

«Questa nostra Missione – affermano Fabrizio Locurcio, Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli della Presidenza Nazionale – inizia subito dopo il grave incidente stradale occorso a Ilenia Matilli in coma, avvenuto la notte del 15 dicembre 2019 sulla braccianese (Roma), allorquando dalla segreteria di redazione di ElleRadio, Ilaria Marzi, per nome e per conto dei familiari di Ilenia chiede di poter acquisire un video con la voce di Francesco Totti».

Da quel momento inizia per l’Associazione Argos Forze di Polizia il cammino che porterà da prima ad ottenere dopo 4 giorni il videomessaggio di Totti inviato subito alla famiglia Matilli e dopo il risveglio dal coma di Ilenia a richiedere la visita dello storico capitano giallorosso al Policlinico Gemelli di Roma, per abbracciare la ragazza.

In questa missione dal grande cuore, un ringraziamento particolare al Dr Micheal MARITATO di AssoTutela e Mister Carlo CANCELLIERI che non hanno esitato ad attivare ogni loro personale energia per il buon epilogo della vicenda.

“Siamo felici e soddisfatti per i progressi ottenuti da Ilenia, per gli stimoli emotivi che ha subito grazie alla voce prima e alla presenza dopo di Francesco Totti – continuano Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli – apprezziamo la professionalità di medici, infermieri e psicologi utilizzata per le cure di Ilenia e ci rendiamo disponibili ad ogni ulteriore forma di collaborazione con la familia Matilli che ha il compito più importante di sostenere e incoraggiare Ilenia nel suo ritorno alla serena quotidianità”.

“Il prossimo Direttivo Associativo che si riunirà in seduta straordinaria nei prossimi giorni, sarà oggetto di discussione e delibera – dichiara la professoressa Franca Brusa Presidente Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia – per il conferimento a Francesco Totti e al Dr Giorgio Meneschincheri Dirigente Medico della Direzione Sanitaria del Policlinico e il Dottore Luca Padua Responsabile del Reparto di Neoriabilitazione ad Alta Intensità dello stesso ospedale, della prestigiosa distinzione di Ambasciatore delle Buone Azioni”.

Nei prossimi giorni, si apprende dall’ufficio stampa e comunicazione dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia, un gruppo di volontari associati dei 4 corpi di Polizia ARGOS, attiverà le procedure e i protocolli sanitari previsti, per salutare di persona Ilenia Matilli e famiglia e consegnargli uno speciale riconoscimento.

