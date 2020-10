Totti, a Roma i funerali del papà Enzo morto per Covid: ci sono anche Bruno Conti e Vincent Candela

L'immenso mondo di amici di Enzo Totti si è riunito fuori alla chiesa Santa Maria del Carmelo dove si sono svolti i funerali del papà di Francesco Totti, morto allo Spallanzani stroncato dal Covid. Ammesse in chiesa solo trenta persone in base alle nuove disposizioni di sicurezza, una piccola lista di parenti e amici è stata stilata dalla famiglia. Tra i presenti Vito Scala, Bruno Conti e Vincent Candela. Tante le corone di fiori, naturalmente gialli e rossi.

Nonostante i cancelli siano chiusi molte persone si sono radunate fuori alla chiesa. Amici storici di Enzo Totti che ricordano l'uomo generoso e umile che non ha mai smesso di rimproverare scherzando il figlio «non è buono» e di ripetere «è lui importante non io». Gente comune perché Enzo Totti non ha mai smesso di esserlo.

«Ci mancherà, stavamo sempre insieme. Noi non siamo i tifosi ma gli amici di Enzo». A cerimonia terminata un applauso porta via il feretro ma prima il carro funebre si ferma, il portellone si alza e gli amici possono finalmente salutarlo.

