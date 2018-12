Strage discoteca, Michele esce dal coma e ringrazia Totti: «Ci vediamo a Trigoria»

Venerdì 14 Dicembre 2018, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 20:46

si è svegliato dal coma e ha ringraziato Francesco Totti : «Ci vediamo a Trigoria»​. Rimasto ferito nella tragedia della discoteca la Lanterna Azzurra di Corinaldo durante il concerto di Sfera Ebbasta gli amici avevano lanciato un appello all'ex capitano della Roma, di cui il ragazzo di 17 anni è grande tifoso. Totti aveva risposto presente con un video dicendo di aspettarlo presto a Trigoria.Michele era ricoverato all'ospedale le Torrette di Ancona. Nell'appello lanciato tramite Instagram gli amici avevano chiesto a Totti di andarlo a trovare. «Il gesto più bello che tu gli possa fare è venire qua all'ospedale di Torrette di Ancona per vederlo, per salutarlo e pregare per lui. Io ed il mio gruppo di amici speriamo che il messaggio ti arrivi e che tu possa venire il prima possibile! Daje France vieni in fretta». Il giovane ha mandato un video in cui ringrazia Totti per il messaggio e dice di aspettare sue indicazioni per andare a Trigoria a trovarlo.