Gallinaro tra devozione e denaro nel nome della suocera: «Ho visto Gesù Bambino»

Sabato 12 Ottobre 2019, 08:19

Blitz all'alba in casa del Papa. In cerca di carte compromettenti, documenti, versamenti, conti correnti, passaggi di denaro. Ad annusare il reato di truffa (e non solo) sono polizia, carabinieri e guardia di finanza. Il Papa è sospettato. Fortemente sospettato. Così come un bel po' dei suoi fedeli e fedelissimi. Calma, però: non stiamo mica parlando di Papa Bergoglio. Per carità. No, no: qui si parla di Mario Samuele Morcia, anni 47, nato a Parma, meglio conosciuto semplicemente come Samuele. Già noto alle cronache, anche quelle giudiziarie. Chiamato il Profeta, il Santone. E fattosi proclamare (addirittura?) «Pontefice» della Chiesa Universale della Nuova Gerusalemme, con sede e affari a Gallinaro, in provincia di Frosinone. Insomma, secondo lui (lui Samuele), il Papa è lui (lui Samuele). Anche perché il Papa, quello vero, il Papa argentino, nel 2016 lo ha scomunicato, ha scomunicato il profeta parmigiano-ciociaro. Comunque sia, è proprio a Gallinaro, in questo paesino di 1200 anime, nella Valle di Comino, che sorge L'Arca, imponente tempio di marmo e cemento, costruito tra boschi e querceti, dove predica Samuele e dove ogni settimana arrivano pullman carichi di adepti. Che portano devozione, preghiere, suppliche. E un bel po' di denaro. Anzi, parecchio denaro. E sempre qui, tra fede e business, è sorto un piccolo impero economico che ruota intorno a culto popolare e carisma del Pontefice scomunicato. Un giro di milioni di euro. Tutto regolare? Per ora ci sono 15 indagati. Ma chi è Samuele Morcia? Da dove viene? Come è riuscito a mettere insieme questa fiorente impresa religiosa e finanziaria?