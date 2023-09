Tradimento "scoperto" a Roma? Un ragazzo scappa quasi completamente nudo e urla: «Sei una p...»

Forse la scena di un film o di una di quelle serie tv che tanto vanno di moda (ma chi ha pubblicato per primo il video sui social giura che non lo sia), oppure davvero un tradimento smascherato dalla vittima. A Roma un ragazzo è stato visto attraversare di corsa una strada del centro, via Principe Eugenio, a due passi da piazza Vittorio Emanuele II. Addosso ha solamente un asciugamano (che rischia di far cadere durante la fuga), poi è completamente nudo. Corre, inseguito da una ragazza, probabilmente la "vittima" del tradimento. Ma sulla dinamica nessuna certezza, anche perché lui la insulta: «Sei una p...». Una frase che cozzerebbe con il tradimento di lui.

Il video

Per strada c'è chi ha ripreso divertito la scena, per poi postarlo sui social. Alla fine del video si vede lei raggiungerlo dall'altra parte della strada, su un marciapiede. Ma com'è andata a finire? Lo scopriremo (forse) su Netflix.