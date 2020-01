Lo scoprono con la giovane colf, moglie e amante lo riempiono di botte. Lui è un professionista 55enne vicentino che non disdegna le scappatelle extraconiugali. La moglie - 51enne casalinga - è molto più sveglia di quanto lui creda e si mette d'accordo con quella che sa benissimo essere l'amante (ex segretaria del marito, 48 anni), lo fa seguire da un investigatore privato e scopre che l'uomo ha (anche) un'altra relazione con una ragazza - di 30 anni più giovane - una ex barista che il professionista avrebbe anche fatto assumere nel suo ufficio come colf.

La storia finisce - come racconta il Giornale di Vicenza - che il playboy impenitente viene sorpreso e aggredito dalla moglie e dalla sua ex segretaria dopo che lo avrebbero sorpreso in ufficio con la 26enne. Lui ha dovuto chiamare il 118 e ricorrere alle cure dell'ospedale. E' infatti rimasto ferito al volto: la prognosi è di pochi giorni. Gli effetti di quanto è stato scoperto, saranno invece un bel po' più lunghi nel tempo.

Ancora non ha deciso se sporgere denuncia contro le due donne "vendicative".



Ultimo aggiornamento: 16:29

