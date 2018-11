Professore universitario di economia arrestato: era un trafficante di droga

Lunedì 12 Novembre 2018, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 18:41

I Carabinieri di Venezia hanno arrestato Dritan Shoraj, 47enne, di origini albanesi, colpito da mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte di Appello lagunare poiché condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione come responsabile e organizzatore dell'importazione di centinaia di chilogrammi di hashish e marijuana negli anni tra il 1998 ed il 2000. L'arresto è scattato al termine di una complessa indagine, resa possibile grazie anche alla collaborazione della Direzione Centrale di Polizia Criminale e della Polizia Albanese.Shoraj era ricercato nell'ambito dell'indagine «Pineta», svolta negli anni 1998-2000, che aveva portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale italo-albanese e nordafricana ed alla condanna di 128 persone, tutte specializzate nell'importazione, traffico e spaccio al dettaglio della droga nelle località turistiche del Nordest. Il suo ruolo nell'organizzazione, in particolare, era quello di provvedere al reperimento dello stupefacente in Albania e di organizzare il trasporto via mare nel territorio italiano. È stato individuato nella nuova veste di professore universitario di Economia presso l'ateneo albanese.Dopo le manette è stato portato nel carcere di Tirana in attesa delle procedure di estradizione.