Roma, catturato trafficante internazionale di droga: ricercato dalle polizie di tutto il mondo

Giovedì 12 Aprile 2018, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 12:38

Da due anni, era ricercato dalle polizie di tutto il mondo, poiché ritenuto responsabile di «traffico di stupefacenti dal Sud America verso l'Europa». Jairo Sergino, cittadino peruviano di 36 anni, è stato fermato ieri sera nel quartiere di Tor Pignattara, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bracciano, al termine di una mirata attività di ricerca.Il trafficante è stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, a fini estradizionali, emesso dal Tribunale peruviano di Lima, dovendo espiare la pena massima prevista dal codice penale peruviano di 25 anni di reclusione. L'uomo è stato tradotto a Regina Coeli in attesa di estradizione. Sempre nell'ambito della cooperazione internazionale di Polizia, pochi giorni prima, gli stessi Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Bracciano hanno rintracciato ed arrestato un altro latitante internazionale, colpevole di «furto aggravato» in Romania e ricercato in Europa da 3 anni; da pochi mesi, il catturando si nascondeva sotto falsa identità in un'abitazione di Bracciano ed è stato fermato, in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria romena, poiché condannato a 7 anni di carcere. Anche quest'ultimo, è stato tradotto presso il carcere di Regina Coeli in attesa di estradizione.