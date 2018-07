Esodo, sabato da bollino rosso: un'ora di attesa al Traforo del Bianco

Rimane intenso il traffico in questo fine settimana di esodo: rallentamenti e code si registrano lungo le principali autostrade interessate dagli spostamenti verso le località di vacanza. Lo fa sapere Viabilità Italia.

Queste le principali situazioni critiche. A1 - direzione sud: code a tratti tra Firenze Impruneta e Incisa; direzione nord: coda in corrispondenza del bivio A1/A22 e code a tratti tra Calenzano e bivio A1/Variante. A2 traffico intenso in particolare nel tratto da Mercato San Severino a Lagonegro Nord. A4 - direzione est: code tra San Stino di Livenza e bivio A4/A23 e coda di 4 Km alla barriera di Trieste Lisert. A9 - direzione sud: coda di 4 km tra Como Monte Olimpino e Como Grandate; in direzione nord: coda di 7 km tra Como Grandate e Chiasso per attraversamento dogana svizzera. A10 - 1 km di coda tra Bordighera e confine di Stato in direzione Francia. A14 - direzione nord: code di 3 km tra Faenza e Imola per incidente e code a tratti tra Imola e Bologna San Lazzaro per traffico intenso. In direzione sud: code a tratti tra Castel San Pietro e bivio A14/diramazione Ravenna. A22 - code a tratti tra Egna/Ora e Affi in direzione sud e tra Verona nord ed Egna/Ora in direzione nord. A23 - coda in uscita alla barriera di Ugovizza. Al Traforo del Monte Bianco si registra una coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora e quindici minuti.

