Traffico, bollino nero sulle autostrade: oggi è il giorno peggiore. Incidente mortale sull'A1

Traffico. Sin dall'alba è partito l'esodo dei vacanzieri. La stima è che in questo sabato da bollino nero, l'unico in tutta l'estate, quasi venti milioni di automobilisti percorreranno le autostrade italiane per raggiungere le località di villeggiatura. Molte le code già segnalate, in due casi provocati da incidenti avvenuti durante la notte o all'alba. Sull'A1 Milano-Napoli, tra Rioveggio e Sasso Marconi, in direzione Milano, per un incidente in cui è morta una persona ci sono auto incolonnate per 6 chilometri. Sempre sull'A1, tra Firenze e il bivio della variante di Valico nord, in direzione Bologna, per un altro incidente viene segnalata una coda di 5 chilometri. Su gran parte della rete autostradale il traffico è intenso o procede con code a tratti. Le direttrici più' trafficate sono la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, in direzione Sud.

