Controesodo, situazione in diretta: disagi e code in autostrada

Traffico da controesodo nell'ultima domenica del mese di agosto: disagi sulle strade e autostrade italiane anche a causa del maltempo.



Autostrada A14. Cinque chilometri di coda in direzione Pescara sul tratto autostradale sud dell'A14 nelle Marche, 60/70 minuti di percorrenza sulla parallela Ss16 per il traffico deviato a causa della chiusura della circolazione tra i caselli di Porto San Giorgio/Fermo e Grottammare, traffico rallentato e code a tratti sulla carreggiata nord vicino alla galleria nonostante si viaggi su entrambe le corsie. Lo comunica Viabilità Italia che monitora costantemente il flusso veicolare di quest'ultima domenica di agosto: al traffico da bollino rosso dovuto al controesodo si sommano ulteriori disagi per l'interruzione sul tratto A14 sud per consentire il ripristino e la messa in sicurezza della galleria 'Castellò danneggiata gravemente dall'incendio di un tir nella serata del 23 agosto. Per facilitare lo scorrimento delle auto non è previsto il pagamento del pedaggio al casello di uscita obbligatoria di Fermo Porto San Giorgio in direzione sud.

15:28 #SS16 Traffico da Svincolo Porto S. Giorgio A14 Bologna-Taranto a Svincolo Pedaso A14 Bo-Ta.Velocità:10Km/h — Viabilità Anas (@VAIstradeanas) 26 agosto 2018



Autostrada A1. Disagi sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio parmigiano con la A15 e Fiorenzuola in direzione Milano, a causa di un incidente - avvenuto intorno alle 11 all'altezza del chilometro 90 - che ha visto coinvolte in un tamponamento 8 autovetture e in cui, si legge sul sito di Autostrade, sono rimaste ferite due persone. Oltre al personale della Direzione 2/o Tronco di Milano, sono intervenute sul posto le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici. Subito dopo il sinistro, la circolazione è proseguita su una corsia e, anche per la concomitanza degli elevati volumi di traffico per i rientri dalle ferie estive, si registravano 12 chilometri di coda verso Milano. Attualmente la coda si attesta sugli 8 chilometri. Ai viaggiatori provenienti da Bologna e diretti verso Milano è consigliato di uscire a Parma e percorrere la Statale 9 'Via Emilià verso Fiorenzuola dove rientrare in autostrada.

16:58 #SS16 Traffico da Lido Di Fermo a Porto S.Giorgio/Innesto Ss210 Fermana Faleriense.Velocità:5Km/h — Viabilità Anas (@VAIstradeanas) 26 agosto 2018

Domenica 26 Agosto 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 17:33

