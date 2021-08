Traffico da bollino nero, le autostrade dell'ingorgo

Direzione vacanze. Si avvia a conclusione il secondo fine settimana di agosto che ha confermato le previsioni da bollino nero per la mattina di sabato con traffico molto intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in uscita dai centri urbani. In Campania sulla statale 163 «Amalfitana».

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Controlli nelle case vacanze a Ischia, quattro denunce L'EPIDEMIA Sicilia può tornare zona gialla già dopo Ferragosto PUGLIA Gallipoli, si allarga il focolaio, altri positivi al ritorno dalle...

Bollino rosso dal pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica con traffico intenso ma generalmente scorrevole sui 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale in gestione Anas (Gruppo FS Italiane). I flussi veicolari consistenti del fine settimana sono cominciati già venerdì 6 agosto con traffico sostenuto sull'autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneo», in avvicinamento agli imbarchi di Villa San Giovanni, e in Sicilia lungo le autostrade A19 «Palermo-Catania» e A29 «Palermo-Mazara del Vallo».

Traffico in forte aumento nella mattina di sabato in direzione delle principali località balneari e turistiche della penisola, in particolare sulla statale 16 «Adriatica» che collega le regioni del Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto e sull'autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneo» dove i tempi di attesa agli imbarchi per la Sicilia si sono attestati, sia sabato che domenica, oltre le tre ore. Il personale di Anas si è impegnato a prestare assistenza agli automobilisti distribuendo bottigliette d'acqua.

Sempre in Puglia traffico sostenuto per i vacanzieri diretti al Gargano lungo le statali 613 «Brindisi-Lecce», 379 «Egnazia e delle Terme di Torre Canne», 693 «dei Laghi di Lesina e Varano» e sulla Tangenziale Ovest di Lecce, senza tuttavia particolari disagi. Traffico intenso anche in Veneto sulle statali 12 «dell'Abetone e del Brennero», 47 «della Valsugana» e 51 «di Alemagna», in Emilia Romagna sulla statale 3 bis «Tiberina», in Toscana sulla 223 «di Paganico», in Abruzzo sulle statali 17 «dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico», 83 «Marsicana», e 84 «Frentana» e in Sicilia lungo la Tangenziale Ovest di Catania e sulle autostrade A19 «Palermo-Catania» e A29 «Palermo-Mazara del Vallo».

In Sardegna i maggiori flussi di traffico sono stati registrati in particolare nella giornata di sabato sulla statale 125 Var «Orientale Sarda» e sulla statale 554 «Cagliaritana».Traffico intenso nella giornata di domenica anche in Piemonte sulla statale 28 «del Colle di Nava».