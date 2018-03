Traffico di droga e rapine a Pavia: donna boss imitava Imma di Gomorra

Mercoledì 14 Marzo 2018, 12:19

La Guardia di finanza di Pavia e gli uomini dello Scico stanno conducendo un'operazione per smantellare un'associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e alle rapine attiva in tutta Italia. Sono in corso di esecuzione 24 ordinanze di custodia cautelare in carcere in Lombardia, Calabria e Puglia.I reati contestati sono traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ricettazione, riciclaggio, detenzione di armi da guerra, tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati sequestrati beni mobili e immobili per oltre 2 milioni di euro e sono state effettuate oltre 30 le perquisizioni. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano hanno consentito il sequestro di oltre due tonnellate di stupefacenti.Una donna, destinataria dell' ordinanza cautelare nel blitz della Gdf di Pavia contro una associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e alle rapine, «assumendo la figura della "donna del capo"», ossia di un altro dei destinatari della misura, «verosimilmente» emulava la «figura di "donna Imma", la moglie del boss della camorra Pietro Savastano della nota serie tv Gomorra». È quanto emerge dall'ordinanza del gip di Milano Roberta Nunnari emessa nell'inchiesta del pm Maurizio Ascione.