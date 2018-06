Traffico di droga da Malta a Palermo, sequestrate 10 tonnellate di hashish

Giovedì 7 Giugno 2018, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha un valore di mercato che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro il grosso carico di hashish, 10 tonnellate, scoperto su un ex peschereccio oceanico battente bandiera dei Paesi Bassi, denominato Quest dai finanzieri del Gruppo aeronavale di Messina e del nucleo di Polizia economico finanziaria di Palermo, con la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata. L'imbarcazione, dopo essere partita da Malta ed essersi diretta verso lo stretto di Gibilterra, tra il Marocco e l'Algeria ha eseguito, con l'ausilio di potenti gommoni oceanici, il trasbordo del carico proveniente dalla terraferma. L'esame dei tracciati e l'acquisizione di ulteriori elementi sul conto del natante hanno consentito di ipotizzare il coinvolgimento della Quest nel traffico internazionale di stupefacenti.Sul posto sono stati inviati due unità navali d'altura e un elicottero delle Fiamme gialle per controllarne i movimenti. È stata coinvolta la Direzione centrale dei servizi antidroga del ministero dell'Interno che ha assicurato la cooperazione internazionale per la richiesta di abbordaggio alle autorità olandesi. Dopo un monitoraggio di oltre 40 ore, è arrivato l'ok da parte delle autorità olandesi al controllo della nave e a circa 130 miglia dalla Sicilia sud orientale i team di abbordaggio delle unità navali delle Fiamme gialle hanno preso il controllo della 'Quest'. A bordo dell'imbarcazione è stata trovata la droga, suddivisa in due diverse qualità e il natante è stato condotto al porto di Catania per gli ulteriori accertamenti necessari.«Parallelamente alle attività in mare, lo sviluppo info-investigativo degli elementi in possesso del Gico del nucleo di Polizia economico finanziaria di Palermo, in piena sinergia con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata - spiegano gli investigatori -, ha permesso di individuare tra i membri dell'equipaggio due soggetti, tra i quali il primo ufficiale della nave, identificati come appartenenti alla pericolosa organizzazione maltese capeggiata da un noto trafficante dell'isola, che nell'estate del 2017 erano già stati arrestati delle autorità di polizia spagnole, in coordinamento con la Guardia di finanza, per il trasporto di 6000 casse di sigarette di contrabbando».Un altro membro dell'equipaggio era un siciliano con precedenti per rapina a mano armata. Le attività d'indagine compiute a bordo, anche con il supporto tecnico di computer forensics fornito da Europol, hanno consentito di acquisire «importanti elementi investigativi» tutt'ora al vaglio degli inquirenti.