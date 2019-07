Trapper condannati, Traffik resta in carcere: i genitori non lo vogliono

LEGGI ANCHE

Domenica 21 Luglio 2019, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Er Galla è free». «Galla's back». «El tigre Libre». Un fiume di esultanza (e anche qualche insulto) ieri ha salutato sul web la scarcerazione di, il trapper romano fresco di condanna a due anni e tre mesi per aver sfilato il telefonino a suon di botte a dei fan assieme al collega,, a sua volta condannato a due anni e mezzo, e probabilmente costretto a rimanere in carcere, visto che i genitori non vogliono riaprirgli la porta di casa, nonostante la concessione degli arresti domiciliari.Gallagher, ossia Gabriele Magi, 25 anni, figlio della borghesia dei Parioli , ha annunciato di aver riassaporato la libertà, dopo la revoca degli arresti domiciliari, con un video sparato su Instagram. In un miscuglio di inglese e romano (parla tre lingue) e col vocione ha annunciato: «Quanto è bella Roma centro. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto». Da lì le congratulazioni dei fan espresse con cuori neri, ragni, e la parola «negro», tanto amata dal trapper, un intercalare ritenuto offensivo da altri. Un parola che i due trapper avrebbero gridato anche a febbraio, quando alla stazione Termini hanno aggredito prima due fan che li filmavano e poi un bengalese. Atti non graditi dalle famiglie dei due, che hanno portato a Roma il sottogenere musicale del trap, caratterizzato dai toni molto violenti.Se Gallagher, però, ha potuto trascorrere gli ultimi mesi ai domiciliari, Traffik, ossia Gianmarco Fagà, 23 anni, è dovuto rimanere in carcere. Il padre aveva inviato persino una lettera al giudice affinché non lo rimettesse in libertà. Ieri, invece, la doppia novità. A Gallagher, difeso dall'avvocato Pietro Nicotera, il giudice Anna Maria Gavoni ha concesso l'obbligo di firma revocando gli arresti domicilari. Così Galla potrà pubblicare il nuovo album e tornare alla sua musica con concerti pomeridiani, visto che dalle dieci di sera e le sette del mattino gli è stato negato di uscire. Per Traffik, difeso dall'avvocato Paolo Barone, invece, lo stesso giudice ha revocato il carcere per i domiciliari. A quanto pare di nuovo respinti dalla famiglia, esasperata dalle trovate del figlio, inneggiante alla filosofia trapper e alla Sfera Ebbasta, con esaltazioni musicali condite da droga, armi, macchine di lusso e gang.