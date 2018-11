Roma, travolto da un'auto mentre esce da un locale: morto un turista tedesco

Domenica 18 Novembre 2018, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 18-11-2018 14:11

Ancora una tragedia sulle strade della Capitale. Questa mattina, poco prima delle 5 un ragazzo tedesco di 29 anni ha perso la vita, investito da un’auto. Pattuglie della Polizia Locale sono intervenute all’altezza del civico 3. Il ragazzo è stato trasportato al Policlinico Casilino, è deceduto poco dopo. Il conducente dell’auto (una Volkswagen) è un italiano di 24 anni, si è subito fermato e non ha riportato lesioni. Violento l’impatto per il pedone che è stato scaraventato per alcuni metri, sotto lo sguardo di due suoi amici. I giovani molto probabilmente erano usciti da un locale poco distante dal luogo dell’incidente. Il mezzo ora è stato posto sotto sequestro e come di rito disposti gli accertamenti tossicologici sul conducente. Gli agenti del Gruppo Prenestino della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, stanno lavorando da questa mattina all’alba per ricostruire la dinamica. Con l’ausilio di un interprete tedesco, si procederà a raccogliere le testimonianze di alcuni ragazzi che si trovavano con la vittima al momento dell’incidente. Informata anche l’Autorità Consolare tedesca per rintracciare i parenti. Si tratta del secondo investimento mortale a distanza di poche ore a Roma. Ieri pomeriggio un'anziana è morta travolta da uno scooter in zona Fidene.