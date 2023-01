Tragedia durante una battuta di caccia: un morto a Cassino

Muore sui monti del parco di Montecassino durante una battuta di caccia. Una tragedia, quella che si è consumata in mattinata sulle montagne della città martire. Un cacciatore di una squadra del Cassinate, e più precisamente del comune di Villa Santa Lucia, ha perso la vita. I soccorsi sono stati immediati, sul posto anche gli uomini del distaccamento di Casino dei vigili del fuoco, ma per l'uomo - residente a Piedimonte San Germano, dalle prime informazioni che trapelano - non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le cause del decesso.