Ha accusato un malore in acqua e ha cominciato a bere. Quando i bagnini lo hanno raggiunto e lo hanno riportato a riva, le sue condizioni erano disperate. Nemmeno il soccorso del personale sanitario del 118, giunto con l'ambulanza medicalizzata dalla vicina postazione di emergenza rosetana, è riuscito a strappare alla morte Carmine Iuliano, 78enne. Il turista napoletano si era immerso in acqua per fare il bagno quando si è improvvisamente sentito male. La tragedia si è consumata nel tratto di mare antistante lo chalet Bellavista.

Mercoledì 28 Agosto 2019, 19:05

