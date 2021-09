Tragedia sulla Nettunense, muore in sella allo scooter dopo lo scontro con un'auto

Ennesima tragedia sulla Nettunense a Campoleone, stamattina dopo le 9.30 nel territorio di Lanuvio a poca distanza dal confine con Aprilia. Un 31enne di Aprilia in sella a uno scooter era diretto verso Cecchina quando si è scontrato con una Fiat Panda che viaggiava verso Aprilia e stava svoltando sulla sinistra per entrare in un distributore di benzina. L'impatto è stato fatale.

Inutile l'intervento dell'eliambulanza, ripartita vuota: per il 31enne, di origine rumena, non c'era più nulla da fare. Ferito anche il conducente della Fiat, un 85enne di Grottaferrata. La Nettunense è stata chiusa in entrambe le direzioni, con gravi ripercussioni sul traffico della domenica.