Padova, tram deraglia, panico a bordo e passeggeri feriti

Martedì 11 Giugno 2019, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Panico ieri in tarda serata per. Il mezzo giunto allaimprovisamente è deragliato sul ponte. Quattro delle persone a bordo sono rimaste ferite, ma fortunatamente dai primi accertamenti pare in modo non grave. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi. Ora si sta cercando di capire cosa possa essere successo che ha provocato il deragliamento della seconda parte del tram che è uscita dall'asse del binario mettendosi di traverso.