Milano, trans uccisa nel suo appartamento: coltellate su torace e schiena

Omicidio in via Plana a Milano, nell'estrema periferia nord-est di Milano. Una trans 48enne è stata uccisa a coltellate, su torace e schiena. Il corpo è stato trovato in casa dai vigili del fuoco che erano stati chiamati dai vicini per una fuga di gas. La vittima, che aveva diversi alias, lavorava come escort e riceveva anche nel suo appartamento, al secondo piano della palazzo in cui viveva sola. L'arma del delitto non è stata trovata. Sul posto sono arrivati il medico legale e il pm di turno. I carabinieri del nucleo investigativo stanno facendo i rilievi e sentendo alcune persone.

