Trapani, quarantena finita per i 602 migranti della nave "Azzurra", ecco dove saranno trasferiti ora

Si sono concluse le due settimane di quarantena per i 602 migranti ospitati al largo di Trapani a bordo della nave della compagnia Grandi Navi Veloci. Per loro è arrivato il momento di essere sbarcati e succesisvamente trasferiti nelle sedi competenti. Sul posto al momento dello sbarco sono presenti le forze dell'ordine per evitare disordini o eventuali fughe. Si tratta perlopiù di migranti di provenienza tunisina, mentre una piccola parte proviene dall'Africa subsahriana. Per i tunisini, che sono circa 500, è previsto il rimpatrio immediato e saranno trasferiti nei centri di trattamento in attesa del via libera. Per il gruppo di migranti subsahriani invece, composto perlopiù da famiglie e da 38 minori non accompagnati, è previsto il trasferimento in strutture di accoglienza dedicate.

Ultimo aggiornamento: 12:45

