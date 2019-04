Il trapper Og Eastbull nell'auto della polizia: denunciato per villipendio

Girava una clip musicale su un'auto "di scena" della polizia, ma il video-sfida non è passato inosservato. Immagini in cui il trapper Og Eastbull insieme ad altri cantanti, esibiva la volante della polizia, noleggiata: «Maresciallo, abbiamo finito la droga», diceva usando una ricetrasmittente, mentre si sporgeva dall’auto. E, ancora: «Oggi sono io la legge» Ora, Og Eastbull è stato denunciato per vilipendio.



La sua performance postata su Instagram ha fatto il giro del web e non è passata inosservata. Gli agenti della Squadra mobile e della divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma hanno denunciato il trapper per vilipendio alle istituzioni della Repubblica e il noleggiatore dell'autovettura per illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, ovvero di oggetti che ne simulino la funzione.

Quest'ultimo era poi sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per il noleggio di auto ad uso scenico. È stata inoltre sequestrata l'automobile. Per un episodio analogo nel febbraio del 2015 era stato denunciato un altro cittadino straniero, ed anche in quell'occasione era stata sequestrata l'autovettura.

Sabato 27 Aprile 2019, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 12:33

