Trastevere, 19 anni incensurato aveva 4 chili di droga in casa

Alle prime luci dell'alba di ieri gli agenti della Squadra Mobile, al termine di una serie di controlli nell'area di Trastevere finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un giovane romano, diciannovenne, incensurato, trovato in possesso di ben 2,4 kg di marijuana divise in grosse buste in cellophane - sottovuoto - e 1.500 grammi di hashish, ripartiti in panetti. Nell'appartamento del giovane gli agenti hanno trovato anche una macchina per il confezionamento sottovuoto, spesso utilizzata per la conservazione anche della droga, oltre a denaro contante. Il 19enne dovrà rispondere, con rito direttissimo per i reato di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio. Nell'ambito degli stessi servizi, inoltre, un altro romano di 19 anni, è stato sanzionato in via amministrativa perchè trovato in possesso di 5 grammi di marijuana.

Mercoledì 31 Luglio 2019, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 12:27

