Tratta di minorenni, condannato a 8 anni il nigeriano che fuggì da Viterbo con una bambina di 10 anni

Fingendo di essere il padre, un nigeriano richiedente asilo ospite nella struttura di accoglienza di via Emilio Bianchi, a Viterbo, tentò di portare una bambina di 10 anni in Germania per destinarla allo sfruttamento lavorativo. Per le accuse

di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tratta di minorenni un nigeriano di 40 anni, è stato

condannato a 8 anni e mezzo di reclusione dalla prima Corte d'assise d'appello di Roma.



La vicenda, nel febbraio 2017, per i suoi contorni catturò l'opinione pubblica dopo l'arresto dell'uomo con l'accusa di

essere un trafficante di minori; accusa che ha sempre respinto. Accadde che una bambina di 10 anni, arrivata a Viterbo dalla Nigeria con colui che, secondo la ricostruzione accusatoria, diceva di essere suo padre, si ribellò. La piccola andava a scuola e non voleva lasciare Viterbo.



Dalla segnalazione degli operatori del centro di accoglienza partì la segnalazione alla polizia di Viterbo, che si mise sulle tracce dell'uomo e della minore dopo che erano fuggiti dalla città. Il centro di via Bianchi è stato chiuso un anno fa. Ultimo aggiornamento: 15:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA