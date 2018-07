Un uomo di 71 è stato trovato morto ieri sera nel suo campo agricolo in zona Velletri, vicino Roma. A dare l'allarme i familiari che non hanno visto rientrare a casa l'anziano, uscito nel pomeriggio per andare ad arare il suo campo agricolo. Sul posto carabinieri della stazione di Velletri, 118 e vigili del fuoco. A quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe ribaltato con il trattore rimanendo schiacciato sotto al mezzo.

Domenica 15 Luglio 2018, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 12:30

