Tampona un trasporto eccezionale, la trave entra nell'auto come un proiettile: incidente choc

Tampona un trasporto eccezionale e una putrella gli si conficca nel cruscotto, sfiorando il conducente. Automobilista miracolato stamattina, 5 maggio. L'incidente è avvenuto verso le 7 a Orsago in Veneto, sulla Pontebbana all'altezza del civico 24.

La vettura, una Renault Scenic condotta da J. D., 54enne originario del Ghana e residente a Sacile (Pordenone), ha tamponato il convoglio di un trasporto eccezionale. Al volante c'era P. Q., 46 anni, di Cittadella (Padova). Il convoglio trasportava travetti in metallo, parzialmente sporgenti. Entrambi i veicoli viaggiavano da Treviso verso Orsago e il camion era fermo al semaforo: probabilmente l'africano non si è accorto che il mezzo pesante era in coda oppure contava di frenare in tempo. Ma non è stato così.

Nell'impatto le putrelle hanno sfondato il parabrezza, penetrando nell'abitacolo della vettura. Attimi di puro terrore per l'automobilista, ferito ma non in pericolo di vita. È stato soccorso dal Suem 118 e trasportato all'ospedale di Conegliano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Conegliano e la polizia stradale di Vittorio Veneto.