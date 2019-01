Un ragazzo di 20 anni è morto questa mattina all'alba dopo essere stato investito da un treno nella stazione di Navacchio, a Pisa. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Dalle prime informazioni il giovane sarebbe stato urtato da un convoglio in arrivo in stazione. La polizia sta analizzando le immagini registrate dalle telecamere per chiarire la dinamica dell'incidente.

Domenica 27 Gennaio 2019, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2019 16:42

