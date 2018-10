Tre arresti per droga a Formia: stupefacente destinato alla movida nel Golfo

Lunedì 15 Ottobre 2018, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 15:20

Operazione antidroga a Formia, dove gli agenti della squadra investigativa del commissariato di polizia hanno individuato e arrestato tre uomini del luogo, tutti con precedenti a carico, per concorso in spaccio di stupefacenti. Sequestrata la droga, destinata alla movida del Golfo. Dopo settimane di appostamenti, gli agenti hanno seguito e fermato due soggetti, sospettati di aver acquistato poco prima, in un appartamento di uno spacciatore ubicato in una traversa della centralissima via Vitruvio, alcune dosi di stupefacente. Fatta irruzione nell’appartamento, gli uomini del vice questore Massimo Mazio hanno rinvenuto e sequestrato due involucri con circa 100 grammi di marijuana, una dose di cocaina, una pianta di cannabis alta tre metri già posizionata nel terrazzino, trr bilancini di precisione, altre attrezzi per il confezionamento delle dosi, due pistole giocattolo ad aria compressa prive di tappo rosso (una riproduzione di una Beretta e un revolver) e, celati con nastro adesivo in un cassetto, duemila euro, presunto provento dello spaccio. Pure ritrovata e sequestrata una lampada a led per la coltivazione della cannabis. I tre soggetti, Gianfranco Simeone, di 49 anni, Mario Rischio, di 53 anni, originario di Napoli, e Sandro Perrin, tutti residenti a Formia, sono stati posti agli arresti domiciliari, su disposizione del Pm Alfredo Mattei della Procura di Cassino.