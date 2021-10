AURONZO DI CADORE - Scivola sulle Tre Cime di Lavaredo e fa un volo di otto metri, alpinista ferito. Questa mattina, 3 ottobre, verso le 10 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione delle Tre Cime di Lavaredo, per un alpinista volato per otto metri sulla normale alla Ovest, poco sotto la cengia circolare. Il 44enne, di Pianoro in provincia di Bologna, è stato recuperato a 2.800 metri di quota con un verricello di 50 metri dal tecnico dell'elisoccorso. ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato all'ospedale di Belluno.