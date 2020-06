Mestre, tre rom in Suv bloccano la strada e picchiano a sangue il camionista per un sorpasso negato

Francesca morta folgorata a 27 anni sotto la doccia: c’è un nuovo indagato​

Ultimo aggiornamento: 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'episodio choc - che ha avuto come protagonisti tre rom a bordo di un suv - è accaduto a Mestre. Lo riporta il Gazzettino.. Prima hanno tentato di superare un'autocisterna, poi quando non ci sono riusciti hanno pensato bene di prendersela con l'autista, riempiendolo di botte. Solo l'intervento in massa della polizia locale e delle volanti ha impedito che la questione degenerasse ulteriormente. L'aggressione, però, ha portato al ricovero in ospedale dell'autotrasportatore, alla denuncia dei tre uomini, rom romeni, e alla semiparalisi di via Martiri per circa tre ore, per permette ai Vigili e alla Polizia di eseguire i dovuti accertamenti.