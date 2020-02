«Sei troppo grassa», tredicenne vittima dei bulli si butta dal terrazzo

Ultimo aggiornamento: 15:25

Si butta dal balcone, a 13 anni. «Mi dicevano: sei troppo grassa», confida la ragazzina ai soccorritori del 118. Un'altra vittima del, questa volta a. La ragazzina frequenta la seconda media, racconta il Corriere Romagna, non aveva mai parlato a nessuno dei compagni che la prendevano in giro e della sua sofferenza. In apparenza sembrava ben inserita nella classe.Poi il volo dal terrazzo di casa. Sono subito intervenuti i soccorritori del 118, la ragazza ha detto che voleva togliersi la vita perché vittima di bullismo: «Mi dicono che sono troppo grassa». La ragazza è adesso sotto cura all'ospedale Bufalini e seguita dagli specialisti sotto il profilo medico e psicologico. La procura dei minori ha aperto un'inchiesta, si ipotizza l'istigazione al suicidio.Un altro adolescente finito nel mirino dei bulli e che prova a suicidarsi. E ancora una volta ragazzi vittime del, le offese sul corpo troppo grasso o troppo magro.