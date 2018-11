Tredicenne pestato nel bagno della scuola da una gang di 12 bulli

Accerchiato dai compagni di scuola e picchiato. La vittima è un ragazzo di 13 anni, che abita nella zona delle Terme, in provincia di Padova. Lo ha reso noto oggi il Gazzettino. La violenza è avvenuta venerdì scorso e ad accorgersi dei lividi sono stati i genitori del ragazzo. La giovane vittima è stata portata in ospedale il giorno successivo e i medici del pronto soccorso gli hanno dato 10 giorni di prognosi.





Ieri sera la mamma dell'adolescente è andata dai carabinieri a raccontare l'accaduto ma non ha voluto sporgere denuncia, riferendo che domani andrà a chiarire l'accaduto con il dirigente scolastico. Stando a quanto riferito dalla mamma ai militari tutto sarebbe cominciato da un «gioco», trasformatosi poi in un accerchiamento tra una dozzina di ragazzi. La donna ha raccontato che non è la prima volta che il gruppo di violento prende di mira il figlio.

Domenica 25 Novembre 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 25-11-2018 12:09

