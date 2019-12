Dramma di Natale a Treia in provincia di Macerata con il ritrovamento del corpo senza vita di un anziano. L'uomo si sarebbe tolto la vita in una zona appartata in contrada San Carlo a ridosso della località San Lorenzo. L'allarme è stato dato nel tardo pomeriggio e sul posto sono accorsi i Carabinieri di Treia e i Vigili del fuoco per il recupero della salma, dopo che il personale del 118 ne ha constatato il decesso.

Ultimo aggiornamento: 23:14

