Treni alta velocità, ritardi fino a due ore tra Roma e Firenze: guasto alla linea elettrica

Sulla linea Alta Velocità Roma - Firenze la circolazione è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di RFI per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione, in seguito al passaggio di un treno Italo 8916. I treni coinvolti – spiega RFI – hanno percorso la linea convenzionale con maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti. Sulla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto i treni hanno subito ritardi medi di 30-45 minuti, variazioni e cancellazioni. Un guasto alla linea elettrica aveva creato diversi disagi a chi viaggiava sulla linea ferroviaria Firenze-Roma dell'alta velocità.

«I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Settebagni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti - si legge -. I treni InterCity e Regionali possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Settebagni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, cancellazioni o limitazioni di percorso. I treni Regionali della relazione Orte - Fiumicino Aeroporto registrano un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti, cancellazioni o limitazioni di percorso».

🔴🚆Treno 4103 (FIRENZE SMN - ROMA TERMINI) viaggia con +55',



Treno 4105 (FIRENZE - ROMA TERMINI) viaggia con +49',



Treno 18720 (ROMA TERMINI - TERONTOLA) viaggia con +51'. — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) September 29, 2022

Attualmente il ritardo più consistente raggiunge gli 84 minuti e riguarda il convoglio in arrivo alla stazione Termini di Roma da Torino Porta Nuova e con destinazione Napoli centrale. Ma altri treni continuano ad accumulare ritardi di oltre mezz'ora.

I ritardi

Sulla linea Alta Velocità Roma - Firenze la circolazione è fortemente rallentata tra Capena e Settebagni per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione, in seguito al passaggio di un treno Italo 8916. Nel tratto interessato – spiega RFI – i treni percorreranno la linea convenzionale con maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Ripercussioni anche sulla linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, dove i treni potranno subire ritardi fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI, per il ripristino dell’infrastruttura.