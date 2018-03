CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Marzo 2018, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 09:31

In principio fu la siringa. Ricordate? Quella che costava 3 centesimi in Toscana e 5 centesimi in Sicilia. «Quasi il doppio» commentò Giulio Tremonti il 30 giugno 2010 presentando in Parlamento la prima relazione sul federalismo fiscale.Otto anni dopo, le promesse del federalismo si sono rivelate fumo. Invece di tagliare gli sprechi e utilizzare i risparmi per avere più servizi dove mancano si sono garantite risorse dove c’erano già. Il federalismo è un mostriciattolo a più teste con zampette che si muovono scoordinate e a diverse velocità. Il risultato è aver spaccato il paese ancora di più di quanto non fosse già diviso nel 2010. Cose note? Mica tanto. Dopo il voto del 4 marzo si è improvvisamente riaccesa l’attenzione per il Sud ma - come accade quando ci si risveglia di scatto - le prime analisi non hanno brillato per lucidità, visto che ci si è limitati ad associare il voto ribelle del Mezzogiorno alla richiesta di assistenza. Solo se si comprende cosa è stato davvero fatto (o non fatto) al Sud in questi anni si può scrivere un’agenda per il Mezzogiorno basata sulla dignità. Agenda che qualunque governo verrà fuori dalle trattative sarà chiamato ad attuare se vuole recuperare credibilità.I tempi. Al Sud si annuncia, al Nord si realizza. Un esempio per tutti: a fine 2016 si è deciso per legge che dal primo luglio 2017 il 34% degli investimenti ordinari dei ministeri dovesse andare al Mezzogiorno in base al principio banale che il 34% degli italiani vive nel Mezzogiorno. Ebbene, il primo luglio è stato fatto slittare al primo gennaio 2018, poi l’impegno è finito nel dimenticatoio. Nel frattempo si sono tenuti, il 22 ottobre 2017, due referendum consultivi in Lombardia e Veneto per chiedere maggiore autonomia. I quesiti non avevano nessun valore legale, eppure il governo in quattro mesi ha accolto le richieste di Lombardia e Veneto (cui si è aggiunta l’Emilia Romagna) e ha approvato una riforma storica, mai attivata dal 2001. Le tre regioni avranno più poteri e più risorse, mentre il Sud si dovrà accontentare della promessa di «livelli essenziali di prestazione». In sigla Lep.