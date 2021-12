Trenitalia, riprogrammazione e cancellazioni di alcuni collegamenti a causa dell'aumento dei contagi

Per chi prende un treno in queste ore: il consiglio è di informarsi prima di mettersi in viaggio. Anche sulla rete ferroviaria sta subendo gli inevitabili riflessi dell'innalzamento dei contagi e delle relative quarantene. In queste ore infatti si sta registrando una riduzione del numero del personale a disposizione, o perché colpito dal virus o perché in isolamento cautelare.

Trenitalia ha messo in atto una riorganizzazione temporanea dei collegamenti sia regionali sia Frecce, con cancellazioni pianificate, contenute il più possibile nei numeri e mirate alle fasce orarie di minore affluenza, mentre restano regolari al momento Intercity Giorno e Notte.

I passeggeri delle Frecce che hanno prenotato in questi giorni vengono informati dei cambiamenti via sms e mail o dal personale di assistenza presente nelle stazioni.