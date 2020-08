Incendio a Torricola, treni bloccati e cancellati sulla linea Roma-Latina-Formia

Roma-Latina-Formia

Notizia in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigilia di ferragosto molto complicata per chi viaggia insulla. «Dalle ore 14.35 sulla linea Roma - Formia, il traffico ferroviario è sospeso tra Roma Casilina e Torricola per un incendio in prossimità dei binari» spiega Infomobilità Rfi. Analoghi problemi anche sulla linea per Cassino. «E' in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco, seguiranno aggiornamenti» spiega. E' possibile consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi della propria stazione cliccando qui . Rfi ha appena informato che. E in effetti consultando il monitor della stazione di Cisterna si può vedere che nel pomeriggio ci sono già 4 treni cancellati e treni in arrivo dal sud con ritardi tra i 60' e i 125'.Alla stazione di Latina ci sono decine di persone bloccate in attesa di andare a Roma o verso sud. Allo stesso modo sono centinaia i viaggiatori bloccati a Termini e nelle altre stazioni lungo la tratta.Ore 17.30Rfi ha comunicato che è «attivo il servizio sostitutivo con bus tra Roma e Pomezia, Campoleone e Latina» e che «permane sospeso il traffico ferroviario».