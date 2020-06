Treni, ripartenza lenta: semivuoti molti convogli

Il sold out non si registra mai. Tra posti a scacchiera e capacità dei treni al 50% per le linee guida imposte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla fine a bordo treno le persone non si accalcano. Tutt'altro semmai. Alcuni vagoni restano vuoti o con una o due persone, tranne nelle ore di punta dove i regionali si riempiono ma non all'inverosimile. I numeri sono lo specchio della crisi. In un giorno medio viaggiano 68mila persone in Campania contro le 160mila calcolate nel periodo pre Covid. Quasi 100mila passeggeri in meno, malgrado i convogli ci siano. Tanto che i diversi rappresentanti storici dei pendolari sono soddisfatti. «I treni ci sono - spiega Antonio Di Fabrizio - anche rientrare da Roma non è più un problema, sono stati coperti quei buchi di orario tra un regionale e l'altro che creavano non poche difficoltà, ora superate, vedremo con la nuova app che prevede una sorta di prenotazione anche sui regionali, se sono stati acquistati i biglietti per il massimo della capienza consentita allora bisognerà organizzarsi per tempo». Su 6mila treni regionali in circolazione in tutta Italia la nuova App Trenitalia per gli acquisti di tutte le tipologie di treni vede coinvolti a carattere sperimentale per il momento solo 1500 regionali su tutto il territorio. Un sistema - fa sapere Trenitalia - di counter digitale che consentirà ai viaggiatori di conoscere in tempo reale il numero dei posti disponibili a bordo treno. Un algoritmo esporrà con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l'andamento delle presenze a bordo treno sino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno sarà sold out.



. Da pochi giorni ha avuto una piccola fetta di contributi per il trasporto pubblico locale, 25 milioni di euro su 418 milioni messi a disposizione dal Mit. Attualmente siamo al 90% rispetto al periodo pre Covid dell'offerta, come richiesto dal governatore De Luca. Sono 540 corse in tutto, di più rispetto al Lazio e all'Emilia ferme all'86% o alla Liguria che ha un trasporto regionale pari al 74%. Virtuosi, se la si vuole vedere così, anche in termini di passeggeri.. I treni più utilizzati. Contro una media nazionale che si attesta al 36%. Il coefficiente di riempimento dei convogli regionali in Campania è pari al 41% (media nazionale 33%) già calcolato sui posti disponibili per le disposizioni Covid. Il movimento c'è, resta tuttavia limitato per una molteplicità di ragioni. Scuole chiuse, studenti a casa, moltissimi lavoratori in smart working. Anche sulle Frecce che progressivamente stanno aumentando - da domani saranno 174 sulle 300 in circolazione prima della pandemia. Ma sempre a capacità ridotti. In questo caso contano i numeri: su un Etr 500 possono acquistare il biglietto compresa l'executive 287 viaggiatori contro i 574 posti previsti; sul Freccia 1000, invece, possono viaggiare solo 228 persone (anche in questo caso sono compresi i posti premium, business ed executive) su una capacità di 457. Dai primi di luglio saranno in circolazione, invece, tutti i 108 InterCity (88 di giorno e 20 di notte).Con l'obiettivo di rilanciare - spiegano da Trenitalia - il turismo di prossimità in Italia, per i viaggi programmati nell'estate 2020 sono disponibili tariffe speciali e riduzioni. Per viaggiare senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, dal 24 giugno è possibile acquistare un unico biglietto a 49 euro per quattro weekend o a 149 euro per tutti i weekend. Sempre dal 24 e per tutta l'estate 2020, i bambini e i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratis sui treni regionali. E i prezzi resteranno immutati, malgrado Trenitalia abbia registrato nei soli mesi di marzo e aprile una perdita di 500 milioni di euro. Nessun aumento, dunque, per nessun tipo di convoglio scelto dalla Freccia al regionale. Nella speranza, tuttavia che le limitazioni vengano rimosse come è accaduto per le compagnie aeree.