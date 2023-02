Treni in ritardo sull'alta velocità Roma-Napoli per un guasto alla linea elettrica. Ecco le attese

Ritardi per i treni dell'alta velocità sul tratto Roma-Napoli. Come indicato sul sito delle Ferrovie dello Stato, con aggiornamento alle 18.30, la circolazione è rallentata ed è in corso l'intervento dei tecnici. In particolare i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Guasti elettrici che hanno colpito l'alta velocità anche stamattina. Problemi però risolti prima dell'ora di pranzo, con la circolazione che era tornata alla normalità. Il disservizio è avvenuto intorno alle 6 della mattinata di oggi, lunedì 27 febbraio. Trenitalia ha comunicato attraverso i propri media che il guasto si era verficato alla linea elettrica di alimentazione "tra le stazioni di Salone e Labico".