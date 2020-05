Trenitalia, sui treni kit di sicurezza per i viaggiatori: mascherina, gel igienizzante, guanti in lattice e poggiatesta monouso

A bordo di Frecciarossa e Frecciargento, da oggi, lunedì 18 maggio, distribuito un safety kit gratuito (mascherina, gel igienizzante per mani, guanti in lattice e poggiatesta monouso).



È la nuova accoglienza di Trenitalia a bordo treno per tutti i passeggeri, nel secondo step della Fase 2 dell’emergenza sanitaria.



La priorità per il Gruppo FS Italiane e Trenitalia è la tutela della salute delle persone, viaggiatori e dipendenti, come dimostra anche il nuovo criterio “a scacchiera” per la prenotazione dei posti a sedere.



Sui treni alta velocità di Trenitalia, inquadrando con lo smartphone il QR code posizionato sui tavolini, i passeggeri possono visualizzare le informazioni sulle attività e i processi di pulizia e sanificazione attivati dalla società di trasporto del Gruppo FS Italiane.



In questa fase l’impegno di Trenitalia e di tutto il Gruppo FS Italiane è continuare ad avere la massima attenzione alle esigenze delle persone, salute e igiene prima di tutto, e offrire un numero di collegamenti congruo alla richiesta di mobilità di questo periodo, tenendo conto della disponibilità dei posti al 50%. Proprio dal secondo step della Fase 2, infatti sono a disposizione dei viaggiatori oltre 4.400 corse regionali, 38 Frecce e 20 InterCity, un netto incremento rispetto alle precedenti settimane.



Sono allo studio anche soluzioni digitali che garantiranno ai passeggeri di effettuare il self check-in, senza alcun contatto con il personale a bordo treno. Inoltre, sarà presto disponibile una funzione sui sistemi di Trenitalia che consentirà ai viaggiatori dei treni regionali di avere informazioni sulla frequentazione di ciascuna corsa e, quindi, dei posti disponibili.



Il Gruppo FS Italiane ricorda che tutti i passeggeri devono: indossare sempre la mascherina protettiva; fortemente consigliato indossare anche guanti mono uso; essere responsabili socialmente, per sé e per gli altri, rispettando la distanza di sicurezza indicata dalle autorità sanitarie, le indicazioni e le informazioni presenti a bordo dei treni e nelle stazioni; essere collaborativi a bordo treno con il personale ferroviario, utilizzare percorsi e porte di ingresso e uscita dai treni come indicato dai pannelli informativi; essere collaborativi in stazione con il personale ferroviario nell’entrare o uscire dai varchi, seguendo i percorsi individuati e le indicazioni dei pannelli informativi. Ultimo aggiornamento: 17:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA