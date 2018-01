Treno deragliato a Milano, l'ipotesi della Procura: binario già rotto

Video">

Sabato 27 Gennaio 2018, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 10:25

Il lavoro lungo la massicciata è lento e meticoloso. La verità è tutta lì, in quei due chilometri e mezzo di binari dai quali il treno dei pendolari è deragliato giovedì all'alba. Investigatori e tecnici procedono fianco a fianco: fanno calchi delle rotaie, scattano foto tridimensionali, ispezionano i vagoni. Il «cedimento strutturale» e il distacco di un pezzo di 23 centimetri è l'ipotesi attorno a cui si lavora. «Ma dobbiamo capire per quale motivo il pezzo ha ceduto», spiegano gli inquirenti. Che un'idea se la sono già fatta: quella porzione di binario non era integra, forse era stata provvisoriamente rattoppata in attesa di un intervento di manutenzione più approfondito. E il fatto che uno dei quattro bulloni del giunto non si trovi, potrebbe non essere un caso.Ventiquattr'ore dopo l'incidente che ha ucciso Pierangela Tadini, Alessandra Giuseppina Pirri e Ida Milanesi, la ricostruzione della folle corsa del regionale, tra scintille e vagoni trascinati sui sassi, pare ormai definitiva: le prime carrozze hanno strappato il giunto difettoso, trascinandosi dietro gli altri vagoni che in quel punto sono deragliati. Ieri i pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti hanno effettuato nuovi accertamenti insieme agli investigatori. Tramite la fotogrammetria, una particolare tecnica di rilievo che consente di avere immagini in 3D, hanno fotografato il «punto zero» dal quale si è staccata la parte superiore della rotaia detta «fungo», il pezzo è poi stato segato e portato in laboratorio per i rilievi tecnici affidati ai consulenti. E poi c'è quella porzione di binario integro trovata proprio vicino al punto di rottura, forse pronto per essere sostituito.