Treno deragliato, due ipotesi: vagone rotto o cedimento di rotaia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 26 Gennaio 2018, 07:47 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pezzo di rotaia, lungo 23 centimetri, trovato a una ventina di metri di distanza dal «punto zero» (come lo hanno ribattezzato gli inquirenti) dal quale si è staccato. I segni del deragliamento lungo la rotaia che partono proprio da quel «cedimento strutturale» e il primo concitato racconto del macchinista, che riferisce di aver tentato invano di frenare. Per l'incidente del treno il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di disastro ferroviario colposo, con pene dai 5 ai 15 anni. Nelle prossime ore arriveranno le prime iscrizioni nel registro degli indagati per i vertici, tra manager e responsabili della sicurezza, di Rete ferroviaria italiana, società del gruppo Ferrovie dello Stato. E non è escluso che le indagini si allarghino anche ad alcuni responsabili di Trenord.Durante i rilievi, sotto una pioggia battente, gli investigatori hanno sequestrato la scatola nera del convoglio, hanno sigillato i vagoni e i 2,3 chilometri lungo i quali il treno è deragliato. Poi si sono spostati negli uffici, dove hanno acquisito tutti i documenti che riguardano la manutenzione e i lavori su quel tratto di binari. Se nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno la più remota di un atto di sabotaggio, le due piste principali sono la rottura della rotaia e il distacco del carrello del terzo vagone. Decisiva sarà la super consulenza affidata dai pm a due esperti ingegneri che si sono già occupati di disastri ferroviari, come quello di Viareggio.