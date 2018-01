Treno deragliato a Milano, nuovo giallo: operai Rfi nell'area sequestrata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Gennaio 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 11:27

Quattro uomini camminano accanto ai binari dai quali giovedì è deragliato il regionale dei pendolari. Uno ha un misuratore a ultrasuoni del metallo, un altro una cartelletta su cui prende appunti. Sono dipendenti di Rete ferroviaria italiana e lì non ci dovrebbero proprio stare: gli oltre due chilometri di rotaie percorse dal treno, che ha ondeggiato tra le scintille prima di schiantarsi contro un palo dell'elettricità, sono stati messi sotto sequestro dalla procura. Eppure il quartetto era chino proprio sul giunto del binario che ha ceduto. Cosa stavano facendo gli uomini di Rfi? Al momento sono indagati per violazione dei sigilli, ma si valuta l'ipotesi di inquinamento delle prove. Potrebbero aver alterato la scena dell'incidente, compromettendo le indagini.Il quartetto indossava le giacche arancioni fosforescenti e i caschetti protettivi d'ordinanza. Quando sono stati bloccati dagli agenti della Polfer non sono apparsi particolarmente stupiti e non hanno fornito alcuna spiegazione: «Arriverà il nostro responsabile», hanno detto. Ma non si è visto nessuno. Dopo di che hanno chiesto di essere assistiti da un avvocato, comportamento che non collima certo con la descrizione di lavoratori un po' sprovveduti descritti da Rete ferroviaria italiana in un comunicato ufficiale. «Gli operai, non avendo la percezione dei confini dell'area sequestrata, non visibilmente segnalati, li hanno superati inavvertitamente - spiega l'azienda - In ogni caso, i tecnici non hanno mai invaso luoghi o aree recintate e non avevano alcuna volontà o intenzione di superare i limiti imposti dalla magistratura». Ma non è quello che hanno visto gli agenti della Polfer: gli uomini di Rfi hanno percorso meticolosamente il tratto dal punto dell'incidente, alla stazione di Pioltello fino al «punto zero», il pezzo di rotaia di 23 centimetri che si è staccato. E stavano analizzando il giunto con il misuratore a ultrasuoni del metallo, strumento che serve a verificare lo stato di usura o corrosione. Tra l'altro lascia delle marcature nei punti in cui viene applicato, quindi gli investigatori potranno identificare tutti i pezzi esaminati dai quattro.