Treno fantasma a Gorizia: stazione evacuata per l'arrivo di vagoni senza locomotiva

Treno fantasma nel primo pomeriggio alla la stazione ferroviaria di Gorizia che è stata evacuata precauzionalmente per alcuni minuti a causa della presenza sui binari di alcuni vagoni merci che si erano staccati da una locomotiva in corsa e che scivolavano in direzione Udine - Gorizia.Secondo una ricostruzione, il timore degli esperti di RFI e di Trenitalia era che i carrelli, carichi di lastre d'acciaio, potessero raggiungere il capoluogo isontino a causa della conformazione e delle pendenze della tratta ferroviaria. Allertati anche i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno presidiato insieme con la Polfer la stazione e alcuni passaggi a livello. Gli stessi vigili del fuoco, con personale di RFI, hanno poi individuato i vagoni che si erano normalmente fermati ad alcuni chilometri di distanza dalla stazione. Si sono registrati leggeri disagi alla circolazione ferroviaria poiché, per sicurezza, sono state sospese le corse di alcuni convogli locali: Trenitalia ha predisposto corriere sostitutive ed anche alcuni taxi per favorire lo spostamento e le coincidenze di alcuni studenti e pendolari. La circolazione è tornata normale nell'arco di un paio d'ore.