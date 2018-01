Roma, treno Frecciabianca esce dai binari: ritardi a Termini

Per l'uscita dal binario di un asse di un treno Frecciabianca in manovra, a bordo del quale non vi erano viaggiatori, nella stazione di Roma Termini il traffico ferroviario ha registrato dalle 10.30 modifiche e rallentamenti fino a 30 minuti sulle linee Roma-Civitavecchia e Roma-Cassino.

I treni non possono arrivare e partire dai binari 19, 20, 21. Il problema si è verificato durante il trasferimento del treno vuoto verso il deposito. Le cause sono in corso di accertamento.



I treni che transitano lungo la direttrice coinvolta dall'uscita dell'asse del Frecciabianca sono stati riprogrammati per arginare i disagi per viaggiatori e pendolari coinvolti. I treni diretti a Civitavecchia partono e arrivano da Ostiense.



I treni per Pisa e Grosseto, invece, partono ogni ora, mentre quelli diretti a Cassino registrano ritardi pari a circa mezz'ora.



Alle 18.10 il convoglio è stato trasferito al deposito. I tecnici di RFI sono al lavoro per verificare l’integrità dell’infrastruttura ferroviaria e ripristinarne la piena funzionalità. Due treni a media e lunga percorrenza sono stati deviati su percorsi alternativi. Possibili ripercussioni sulla circolazione sulla linea per Cassino anche nella giornata di domani. Così come avvenuto oggi, il collegamento Leonardo Express Roma Termini – Fiumicino Aeroporto continuerà ad essere assicurato con corse ogni 30 minuti.

