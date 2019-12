Treno merci va contro il regionale dei pendolari: quattro persone ferite

Treno merci va contro il regionale dei pendolari: sono quattro i feriti, lievi, nell'incidente avvenuto alle 16.20 alle porte della stazione di Piacenza, dove il carrello di un convoglio merci, per cause che sta accertando la Polfer, è uscito dai binari finendo contro un treno regionale carico di pendolari. Il 118 ha inviato due ambulanze e l'automedica per soccorrere due passeggeri caduti durante l'impatto e altri due che hanno accusato un malore. Nessuno si trova in pericolo.

Incidente tra filobus e camion rifiuti a Milano: morta la donna coinvolta. Il mezzo Atm è passato col rosso

Attraversa i binari con le cuffie, ventenne travolto e ucciso dal treno



Incidente a #Piacenza l’ultimo vagone di un merci è deragliato e ha colpito la fiancata del nostro #rock #Trenitalia pic.twitter.com/2d2I8N4bXc — Emanuele Borasio (@borisfe) 10 dicembre 2019

Ultimo aggiornamento: 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA