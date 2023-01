Milano, treno contro segnale alla Stazione Centrale: ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni su tutta la rete

Ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni per la circolazione ferroviaria di Milano dopo che un treno regionale di Trenord in manovra, senza passeggeri a bordo, ha superato un segnale provocando danni alla linea elettrica e a un fascio di binari. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.10 provocando danni alla linea aerea e causando rallentamenti sulla linea, con ritardi fino a due ore e cancellazione di convogli. «La circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico (...) provocato dalla svio di un treno Regionale», ha fatto sapere Rfi con una nota. Il treno è un ETR 521 S1. Lunghe code di viaggiatori all'interno della stazione Centrale, contingentati gli ingressi ai binari, massiccia la presenza di personale di assistenza di Trenitalia e Italo.

Si è trattato, fanno sapere fonti aziendali, dell'errore umano di un macchinista. Non tutti i treni della direttrice Torino-Roma arrivano in Centrale (alcuni fermano a Lambrate o a Milano Rho Fiera), mentre quelli fra Torino e Venezia fermano a Certosa e Lambrate. «I tecnici di RFI sono al lavoro ma la circolazione - fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana - resterà perturbata per le prossime ore».

I treni Alta Velocità, InterCity, EuroCity e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi e registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Due i treni della Lunga percorrenza, in particolare, sono stati cancellati:

– Il Frecciarossa 9741 Milano Centrale (15:45) - Venezia Santa Lucia (18:12): i passeggeri in partenza da Milano Centrale possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia di Milano Centrale per raggiungere la stazione di Milano Lambrate dove trovano proseguimento con il treno FR 9747 Milano Centrale (16:45) - Venezia Santa Lucia (19:12)

– L'Intercity 673 Milano Centrale (16:05) - Livorno Centrale (20:35): i passeggeri possono utilizzare il treno IC 675 Milano (17:05) - Ventimiglia (20:58) fino a Genova Piazza Principe dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

